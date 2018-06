Australien "Socceroos" wollen an 2006 anknüpfen

Australien hat sich zum vierten Mal in Serie für die Fußball-WM qualifiziert. Die erst seit Jänner vom Niederländer Bert van Marwijk gecoachten "Socceroos" wollen in einer Gruppe mit Frankreich, Dänemark und Peru in der Außenseiterrolle überraschen.