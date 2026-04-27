Mit einem emotionalen Beitrag bei Instagram hat Offensivstar Xavi Simons sein WM-Aus bestätigt. „Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an“, schrieb der niederländische Fußball-Teamspieler. „Meine Saison ist jäh zu Ende gegangen, und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt einen Sinn.“

Der 23-Jährige, der bisher 34 Partien für Oranje (6 Tore) bestritten hat, hatte sich beim 1:0-Sieg mit Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, wie sein Verein mitteilte. (Hier sehen Sie die Situation, die zur Verletzung führte, im Video!) „Alles, was ich wollte, war, für meine Mannschaft zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen ... zusammen mit der Weltmeisterschaft“, schrieb Simons. „Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten ... einfach weg.“ Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada spielt die Niederlande in Gruppe F zunächst gegen Japan, Schweden und Tunesien.