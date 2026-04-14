Insgesamt 104 Spiele mit 48 Teams hat die Fußball-WM 2026 zu bieten – und damit so viele wie nie zuvor. In Österreich teilen sich Rechteinhaber ORF und ServusTV die Partien auf, jeder Sender zeigt von 11. Juni bis 19. Juli je 52 Spiele. Nun ist auch fix, welcher Sender welche Partien zeigt. Zwei Gruppenspiele des ÖFB-Teams überträgt der ORF, an ServusTV ging der Kracher Argentinien gegen Österreich. Auch ein mögliches Sechzehntelfinale mit österreichischer Beteiligung zeigt ServusTV. Hier ein Überblick über alle Spiele: