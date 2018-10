Sportlich läuft beim GAK derzeit alles nach Plan. Heute tagt der Vorstand, am Donnerstag ist Obmann Harald Rannegger in Wien, um sich Details zur Zulassung für die Zweite Liga zu holen.

Zwölf Spiele, neun Siege und nur eine Niederlage. Aufsteiger GAK mischt die Regionalliga Mitte sportlich auf und lacht mit fünf Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Alles perfekt, oder?

HARALD RANNEGGER: Damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Das gesamte Team und auch die sportliche Leitung arbeiten gut zusammen. In den letzten Jahren war es so, dass wir im Herbst nicht ganz so optimal gestartet sind, aber im Frühjahr gut gespielt haben. Hoffentlich ist es diesmal nicht umgekehrt.

Auch wenn noch 18 Spiele zu absolvieren sind: Der Vorstand tagt heute, um über einen möglichen Aufstieg in die neue Zweite Liga zu reden ...

Wir setzen uns im Vorstand sowieso einmal pro Monat zusammen. Aber diesmal eben speziell, um über das Zulassungsseminar am Donnerstag in Wien zu reden.

Was genau soll dieses Seminar bringen?

Jene Regionalligisten, die aneinem Aufstieg interessiert sind, kommen zusammen und erhalten Informationen zur Zulassung (Anm.: Lizenzierungsverfahren für die Bundesliga, Zulassungsverfahren für die Zweite Liga). So wie es aussieht, werden wir uns als GAK diesem Zulassungsverfahren stellen.

Wie weit sind die Planungen bezüglich Aufstieg schon fortgeschritten?

Wir sehen am Donnerstag, wo wir stehen. Es ist eine Art Checkliste, wo wir dann wissen: Okay, das brauchen wir noch. Wir haben uns die Unterlagen schon frühzeitig zukommen lassen, um gut vorbereitet zu sein. Welche anderen Vereine aus der Regionalliga Mitte dabei sein werden und Interesse am Aufstieg haben, ist eine Wundertüte. Aber ich rechne mit maximal drei, vier Vereinen.

Eines ist aber fix: Auch in der Zweiten Liga würde der GAK in Weinzödl spielen.

Genau, da haben wir uns schon abgesichert. Wir haben heuer in Liebenau gesehen, was wir an Einnahmen brauchen. Und immer werden nicht 6500 Leute kommen. In Weinzödl können wir bei der Murseite auch einen Auswärtssektor installieren, das würde passen.

Die Pläne eines Stadionum- und ausbaus sind aber noch nicht verworfen?

Nein, im Hintergrund wird daran schon gearbeitet. Es wäre natürlich unser Wunsch, dass es schon bis zur neuen Saison Neuigkeiten diesbezüglich gibt. Aber da müssen wir auch auf die Politiker und deren Entscheidung warten.

