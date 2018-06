206 Bundesligaspiele, acht Spiele in der Serie B und 26 Spiele in der Ersten Liga hat der 28-jährige Stürmer bereits auf seinem Buckel. Nun ist Dieter Elsneg wieder beim GAK 1902, um seinen Jugendverein von der Regionalliga Mitte "wieder in den Profifußball" zu führen.

In der nächsten Saison schnürt Elsneg wieder die Schueh für den GAK. © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Florian Ertl)

2008 kehrte der Steirer dem GAK 1902 den Rücken, um bei Frosinone in der zweiten italienische Liga zu spielen. Nach einem halben Jahr bei den Italienern kehrte er nach acht Spielen in der Serie B wieder in die heimische Bundesliga zurück, in der er 25 Treffer in 206 Partien erzielte. Die Rede ist von Dieter Elsneg, der ab der kommenden Saison wieder für den GAK auf Torjagd gehen soll.

Der GAK – nach dem Aufstieg in der nächsten Saison in der Regionalliga Mitte zu Hause – gab die Verpflichtung von Elsneg heute auf der Vereins-Website bekannt. "Es passt gut, dass er jetzt wieder bei uns ist. Denn auch wir wollen wieder in den Profifußball – und sind uns sicher, dass der Elsneg des Jahres 2018 so wie der Elsneg des Jahres 2007 alles diesem Traum unterordnen wird", so der Verein.

Der 28-Jährige ging nach Stationen beim KSV, bei Grödig und dem SV Ried zuletzt beim ASK Voitsberg auf Torjagd – in der Landesliga erzielte er in 315 gespielten Minuten zwei Treffer.