Der Regen in der Steiermark hört einfach nicht auf. Zahlreiche Gemeinden stehen unter Wasser, in Großklein gleicht die komplette Sportanlage einem See. Nicht nur die Außenanlage, auch die Kantine und andere Räumlichkeiten wurden voll getroffen, wie Bilder und Videos auf der Facebook-Seite des Vereins zeigen. "Der Wasserstand in der Kantine war bei ungefähr 1,40 Meter", sagt Vereinsobmann Florian Watz.