Seit ihrer Gründung im Vorjahr haben die Frauen des SK Fürstenfeld schon einiges durchgemacht: Siege, Siege, Siege und noch mehr Siege. Denn die Wörter Unentschieden und Niederlage gibt es im Sprachgebrauch der Südoststeirerinnen nicht. In ihrer ersten Saison in der Oberliga Süd-Ost haben die Fürstenfelderinnen bisher das absolute Punktemaximum geholt und noch keinen Zähler abgegeben – als einzige Mannschaft im gesamten steirischen Erwachsenenfußball. „Das wissen wir und sind stolz darauf. Wir hoffen auch, dass es die ganze Saison so weitergeht“, erklärt die sportliche Leiterin des Frauenteams, Nina Hütter.