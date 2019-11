Spät, aber doch gelang es dem SV Rottenmann, sich nach einem ergebnistechnisch bescheidenen Start nun in der Landesliga zu behaupten.

Rottenmann © kk

Seit drei Spielen sind die Rottenmanner bereits ungeschlagen. Die dabei ergatterten fünf Punkte brachten die Mannschaft auch wieder in eine ordentliche Position im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag (14.30 Uhr) ist die Mannschaft von Interimstrainer Björn Zimmermann zu Gast beim Überraschungsteam Wildon. Dass Rottenmann aber bei Topteams bestehen kann, zeigte die Zimmermann-Elf mit dem 2:1-Auswärtssieg in Gnas.