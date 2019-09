Die 0:4-Niederlage in Voitsberg und die Übernahme der „roten Laterne“ schmerzen dem SC Liezen selbstverständlich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kam von Leoben nach Liezen: Alexander Hofer © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

All zu viel Zeit über Vergangenes nachzudenken bleibt der Mannschaft von Trainer Slaven Biljesko aber nicht, denn bereits heute (19 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen den DSV Leoben an. „Die Gemütslage bei uns ist dennoch positiv, gegen Leoben ist sicher wieder was drinnen“, sagt Liezens Sportchef Christian Stangl.