Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

St. Annas Obmann Hannes Weidinger © Thomas Plauder

Seit dem 1:0-Auswärtssieg beim SC Liezen am vergangenen Freitag ist dem USV St. Anna am Aigen der Titel in der Landesliga nicht mehr zu nehmen. So richtig gefeiert wird aber erst heute. Das letzte Heimspiel (18.30 Uhr) der Saison gegen Voitsberg wird zur großen Meisterparty.

„Beim Feiern und beim Fußball sind wir gleich stark“, verspricht St. Annas Obmann Hannes Weidinger mit einem Schmunzeln. Und weil das sportliche Ergebnis diesmal sekundär ist, hat man bereits auf Partymodus umgeschaltet. In den letzten Tagen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Meister-Shirts sind fertig, die Marktmusikkapelle steht bereit, der Meisterteller ist im Anflug. Den wird übrigens Verbandspräsident Wolfgang Bartosch an Kapitän Thomas List übergeben. Und nach dem Schlusspfiff wird ein großes Feuerwerk den Nachthimmel über St. Anna erhellen.