Belgiens Verband legt nach dem Abbruch der Partie gegen Schweden keinen Wert darauf, die Partie noch zu beenden. "Wir werden von Schweden nicht fordern, das Spiel aufzugeben. Wir wollen nach den Ereignissen Respekt zeigen", sagte Geschäftsführer Manu Leroy vom belgischen Verband der Zeitung Le Soir. Er halte es für die fairste Lösung, wenn das Spiel 1:1 gewertet würde, also mit dem Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Halbzeit. "Ich werde den schwedischen Verband, den österreichischen Verband und die UEFA kontaktieren, um diese Richtung voranzutreiben", so Leroy. "Irgendwann müssen Ethik und Moral die Oberhand gewinnen."

Die Europäische Fußball-Union hat noch keine Entscheidung zur Spielwertung getroffen. Belgien und Österreich weisen ein Spiel vor Ende der Qualifikation jeweils 16 Punkte auf, bei einem Unentschieden käme für die Roten Teufel ein weiterer Zähler hinzu. Beide Teams sind für die EM in Deutschland bereits qualifiziert. Österreich hätte damit zumindest rechnerisch die Chance, Belgien mit einem Sieg in der letzten Partie in Estland am 16. November zu überholen und damit bei der EM-Gruppen-Auslosung aus Topf 1 gezogen zu werden. Die Belgier sind zum Abschluss drei Tage später zuhause gegen Aserbaidschan gefordert.