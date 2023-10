Nach dem Fixieren der EM-Teilnahme geht es für Österreichs Fußball-Nationalteam noch darum, den Gruppensieg zu feiern. Nur dann wäre die Chance auf Lostopf eins gegeben.

Österreich hat sich mit einem 1:0-Sieg bei Aserbaidschan fix für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert. Hier gibt es die wichtigsten Zahlen und Daten zum Turnier in unserem Nachbarland.

Spieltermine

Das Turnier wird am 14. Juni 2024 in München eröffnet. Das Endspiel findet am 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

In der Gruppenphase finden meist drei Spiele pro Tag statt. Ankick wird jeweils um 15, 18 und 21 Uhr sein.

Spielorte

Olympiastadion Berlin (70.033 Plätze)

München (66.026)

Dortmund (61.524)

Stuttgart (50.998)

Hamburg (50.215)

Gelsenkirchen (49.471)

Frankfurt (48.057)

Köln (46.922)

Leipzig (46.635)

Düsseldorf (46.264)

Teilnehmer

Bei der EM-Endrunde sind 24 Nationen dabei. In sechs Gruppen zu je vier Teams werden die Achtelfinalisten ermittelt. Die Gruppensieger- und Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

Bereits fix für die Endrunde qualifiziert:

Belgien

Frankreich

Deutschland (Veranstalter)

Portugal

Schottland

Spanien

Türkei

Österreich

Lostöpfe und Auslosung der EM-Gruppen

Am 2. Dezember 2023 findet die Auslosung in der Elbphilharmonie Hamburg statt.

Gastgeber Deutschland ist automatisch in Gruppe A gesetzt. Die restlichen Teams werden aus vier Lostöpfen gezogen, die sich an den Punkten und der Tordifferenz in der EM-Qualifikation orientieren.

Stand 17. Oktober, 12 Uhr sieht die Vorhersage für die Topfeinteilung wie folgt aus:*

Topf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Belgien, Spanien, England

Topf 2: Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien, Türkei, Schweiz

Topf 3: Schottland, Niederlande, Serbien, Italien, Kroatien, Tschechien

Topf 4: Slowakei, Wales, Schweiz, Play-off-Sieger 1, Play-off-Sieger 2, Play-off-Sieger 3

*Am Abend finden noch EM-Qualifikationsspiele statt, weshalb sich die Topfeinteilung wieder ändern wird. In Sechser-Gruppen werden die Spiele gegen den Tabellenletzten nicht für die Topfeinteilung herangezogen. Fett: Bereits qualifizierte Teams

Tickets

Bis 26. Oktober werden 1,2 Millionen Tickets für die EM vergeben. Fans können sich hier um Eintrittskarten bewerben. Nach der Auslosung am 2. Dezember findet die zweite Verkaufsphase statt. Die Preise der Tickets bewegen sich zwischen 30 Euro (Gruppenphase) und 1000 Euro (Finale).