Das österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem 1:0-Auswärtssieg in Baku gegen Aserbaidschan für die Europameisterschafts-Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert. Dementsprechend groß war die Freude über die dritte Teilnahme in Folge.

Mit dem Erfolg hat sich auch noch auf anderer Ebene etwas entschieden. Denn die vorzeitige EM-Qualifikation bedeutet auch, dass der Vertrag mit Teamchef Ralf Rangnick vorzeitig bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert wird - also mindestens bis Ende 2025.

Der 65-jährige Deutsche übernahm im Vorjahr den Posten des Nationaltrainers in Österreich. In seinen bisherigen 16 Partien gab es acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 25:18. Das bedeutet einen Punkteschnitt von 1,69.