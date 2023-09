Österreich hat gewonnen und der Sieg, der nicht zuletzt aufgrund der Furchtlosigkeit der Spieler den Nahkontakt des Fußballteams mit der Europameisterschaft 2024 in Deutschland ermöglicht hat, sollte dazu beitragen, auch andere, gar nicht so tief verborgene Berührungsängste abzubauen. Es gilt, die Chance zu nutzen, um den Aufbau voranzutreiben. Schweden bietet da gar kein schlechtes Beispiel, denn in diesem Land herrscht eine tiefe Verbundenheit zwischen dem Volk und dem Sport. Es ist eine bedingungslose Beziehung, die Unabhängigkeit vom Erfolg hat eben diesen in der Vergangenheit schon auf vielen Ebenen erzeugt. In Österreich stehen und fallen Fußball-Projekte zwar nicht völlig frei nach Lust und Laune, aber doch nach auf Momentaufnahmen konzentrierten Befindlichkeiten.