Österreich kämpfte, spielte, jubelte. Eigentlich hätten drei Punkte am 12. Oktober 2010 aus Brüssel entführt werden müssen - geworden ist es damals in der Qualifikation für die EM 2012 nur einer. Dieser hart umkämpfte Punkt blieb bis heute aber unvergessen, war es ein außergewöhnliches Spiel für beide Teams.

Die Belgier gingen vor 25.000 Zuschauen in Brüssel durch Vossen in Führung (11.), Schiemer per Kopf (14.) und ein sehenswerter Treffer von Arnautovic (29.) sorgten aber für die Pausenführung der Österreicher. Die Show ging jedoch in den zweiten 45 Minuten erst so richtig los: Zunächst stellte Fellaini (47.) auf 2:2, ehe neuerlich Schiemer für die ÖFB-Führung sorgte (62.). Nach einer Roten Karte für Scharner nach Tätlichkeit gegen Verthongen (68.) schienen Österreich im Finish die Felle noch davonzuschwimmen.

Ogunjimi (87.) und Lombaerts (90.) brachten Belgien 4:3 in Front, der eingewechselte Harnik setzte mit dem 4:4 in der 93. Minute aber den Schlusspunkt unter ein denkwürdiges Match, was aufgrund des Spielverlaufs wie ein Sieg gefeiert wurde. Unvergessen auch der Moment, als Kult-Stürmer Stefan Maierhofer die TV-Analyse von Herbert Prohaska und Rainer Pariasek mit einem Sprung über die Bande unterbrach und laut schrie: "Das ist Fußball! Für Österreich!"