Im Fußball lässt sich manchmal ein anschauliches Bild vom Wandel der Zeiten erkennen. Am 12. Oktober 2010 traf Österreichs Nationalmannschaft im Zuge der EM-Qualifikation für das Turnier in Polen und der Ukraine 2012 in Brüssel auf Belgien. Es gab ein letztlich als heroisch eingestuftes 4:4, dem Sieg wurde nachgetrauert. Letztlich blieb beiden Teams die Endrunde verwehrt, Belgien wurde hinter Deutschland und der Türkei Dritter, Österreich Vierter. Belgien war damals nur aus Topf vier gezogen worden, Österreich aus Topf drei.