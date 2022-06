Er ist ein schlagendes Beispiel. Nicht nur Fußballern und den Menschen, denen dieser Sport besonders am Herzen liegt, dient er als Vorbild, auch jenen, die am Lebensspender-Organ erkrankt sind. Christian Eriksen haucht mit seiner Geschichte den Zweifelnden neues Leben ein. Dass der dänische Vorzeigeprofi am Montag in Wien gegen Österreich in der Startaufstellung der Gäste steht, ist nicht anzunehmen, schließlich machte der 30-Jährige beim 2:1-Erfolg in Frankreich durch. Aber, ob er vielleicht von der Bank kommt oder diesmal gar nicht eingesetzt wird, spielt keine Rolle angesichts des Dramas im vergangenen Jahr.