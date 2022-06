Am Freitagabend (20.45 Uhr) gibt Ralf Rangnick sein Debüt als Teamchef des österreichischen Nationalteams. In Osijek trifft das ÖFB-Team in der Nations League auf den amtierenden Vizeweltmeister Kroatien.

Heute Donnerstag (12.30 Uhr) gibt Österreichs Neo-Trainer einen Ausblick auf sein erstes Spiel. Hier können Sie die Pressekonferenz live mitverfolgen: