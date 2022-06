Er schlurft, die Badeschlapfen lassen den Laufschritt nicht zu. Den muss er ohnehin auf den Platz bringen. Aber die Laune ist prächtig, der Gang aufrecht, wie seine Haltung. "Arnautovic bleibt Arnautovic", und der Marko lässt sich nicht verbiegen, also zum Beispiel den Red-Bull-Stil aufzwingen. "Was der Trainer verlangt, werde ich versuchen, umzusetzen", er werde angesichts seines Spielstils nicht sagen: "Halt, Stopp, ich mach, was ich will." Nur eine gewisse Prinzipientreue wird auch der neue Nationaltrainer einem Arnautovic nicht abgewöhnen."Ich respektiere das System."