© GEPA pictures

Zwei Spiele stehen für Österreich in der EM-Qualifikation noch an. Bevor am 19. November in Lettland das EM-Ticket hoffentlich endgültig fixiert wird, empfängt die Mannschaft von Teamchef Franco Foda am 16. November Nordmazedonien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Seit 10. Juni 2018 wurde das „Ausverkauft“-Schild dort nicht mehr verwendet. Damals kamen 48.500 Zuseher zum Freundschaftsspiel gegen Brasilien (0:3). Seither strömten in vier Partien durchschnittlich nur 31.600 Fans ins in die Jahre gekommene Nationalstadion. „Ich hoffe auf ein volles Stadion und die Unterstützung von unseren Fans“, sagt Foda.