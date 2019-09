Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Xaver Schlager mit Dr. Ernst Orthner © Albin Tilli

Es passierte am Samstag in Minute sieben des Bundesliga-Spiels seines neuen Klubs Vfl Wolfsburg daheim gegen Paderborn. Xaver Schlager blieb bei einem Angriff mit seinem linken Fuß im Rasen hängen, fiel mit seinem gesamten Körpergewicht drauf. Die Folge: Knöchelbruch im Sprunggelenk. Bereits am Dienstag wurde der 21-Jährige in der Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt vom Fußspezialisten Dr. Ernst Orthner operiert. „Die OP hat rund eineinhalb Stunden gedauert, alles ist bestens verlaufen“, erzählt Orthner. „Xaver ist physisch und mental stark, wird die kommende Zeit sehr gut überstehen.“