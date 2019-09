Facebook

Peter Zulj © APA/ROBERT JAEGER

Peter Zulj muss für das EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland am 6. September in Salzburg sowie für die Auswärts-Partie gegen Polen am 9. September verletzungsbedingt absagen.

Der Belgien-Legionär hat beim gestrigen 1:0-Erfolg des RSC Anderlecht gegen Tabellenführer Standard Lüttich einen Nasenbeinbruch erlitten und muss sich weiterführenden Behandlungen unterziehen.

Für Zulj wird Thomas Goiginger (LASK) zum Nationalteam stoßen, das heute Montag in Saalfelden zum Trainingslehrgang zusammentrifft.

Xaver Schlager musste bereits wegen eines Knöchelbruchs absagen.