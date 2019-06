Kleine Zeitung +

Serbiens Stürmer trifft auf Österreich Martin Hinteregger: "Luka Jovic hat keine Schwächen"

Österreichs U21-Nationalteam startet heute in die Europameisterschaft. In Triest heißt es ab 18.30 Uhr gegen Serbien, vor allem Real-Neuzugang Luka Jovic in den Griff zu bekommen. Nicht nur sein Ex-Teamkollege Martin Hinteregger schwärmt über den 21-Jährigen.