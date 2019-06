Kleine Zeitung +

U21-EM Österreich und das Kräftemessen mit den Stars

Das österreichische U21-Team bereitet sich in Bad Tatzmannsdorf auf die EM vor. Leipzig machte im Vorfeld Probleme. Gegen Frankreich gibt es am Dienstag in Hartberg die Generalprobe für die EM, bei der echte Stars als Gegenspieler warten.