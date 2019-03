Vor Österreichs Auftaktspiel in der EM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Polen warnt David Alaba vor seinem Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski.

© APA/AFP/RONNY HARTMANN

Als Tormaschine darf man Robert Lewandowski mit Recht bezeichnen. Der 30-Jährige hat sich neben unzähligen sportlichen auch diesen Titel erarbeitet. 181 Tore in 231 Spielen für Bayern München, aber auch 55 Tore in 102 Länderspielen für Polen sprechen Bände. Den Kapitän des österreichischen Auftaktgegners in der EM-Qualifikation gilt es zu stoppen.

