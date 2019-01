Österreichs Fußballnationalteam bestreitet die Heimspiele in der EM-Qualifikation gegen Slowenien und Lettland in Klagenfurt bzw. Salzburg.

© GEPA pictures

Nach sechsjähriger Pause wird in Salzburg wieder ein Länderpflichtspiel ausgetragen. War es im August 2013 Griechenland, das Österreich als Gegner gegenüberstand, so kommt es am 6. September zum EM-Qualifikationsduell gegen Lettland.

Zuvor macht die Mannschaft von Teamchef Franco Foda Station in Klagenfurt. Am 7. Juni bestreiten David Alaba und Co. das EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien.

„Wir freuen uns, die EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und Lettland an zwei hervorragenden Standorten austragen zu können. Besonders positiv ist die Rückkehr des Nationalteams nach sechs Jahren nach Salzburg. Ich bedanke mich bei Salzburg und Geschäftsführer Stephan Reiter für die partnerschaftlichen und konstruktiven Gespräche. Der ÖFB hat großes Interesse, künftig wieder regelmäßig mit dem Nationalteam in Salzburg zu gastieren“, sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Tickets für das EM-Qualifikationsspiel in Klagenfurt sind ab 1. Februar um 10 Uhr erhältlich. Für die Begegnung in Salzburg startet der Vorverkauf am 1. März um 10 Uhr, wobei Abonnenten des FC Red Bull Salzburg vorab für 48 Stunden ein Vorkaufsrecht auf Karten für das Spiel gegen Lettland in ihrer Heimstätte eingeräumt wird.

Tickets für die EM-Quali-Heimspiele des Nationalteams sind sehr begehrt. Für die Auftaktpartie gegen Polen am 21. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion haben sich bereits 30.000 Fans ihre Karten gesichert.

