Baumgartlinger gibt sich kritisch"Die Gruppe hat sich noch nicht gefunden"

Julian Baumgartlinger fand sich selbst gleich wieder zurecht © APA/GEORG HOCHMUTH

Er hatte bei der Rückkehr keinerlei Integrationsschwierigkeiten, aber das Comeback ist dennoch nicht nach Wunsch verlaufen, weil das vorrangige Ziel verpasst wurde. Der erste Gruppenplatz in der Nations League ist Geschichte, und Julian Baumgartlinger hat einige Antworten, warum es nicht geklappt hat. Im Spiel gegen Bosnien wurde Österreich vom Gegner überrascht. Das gab der Kapitän ohne Umschweife zu.

"Wir haben die Bosnier passiver erwartet", sagte der 30-Jährige. Mit dem unerwartet offensiv-aggressiven Verhalten der Gäste kamen die Österreicher eine ganze Hälfte nicht zurecht. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda hatte einen Plan, doch der sei von den Besuchern durchkreuzt worden. Das gab den Hausherren lange Zeit Rätsel auf. Erst nach der Pause reagierten die Gastgeber einigermaßen adäquat und wurden dann auch selbst initiativ.

Findungsprozess

Baumgartlinger spricht von einem "Findungsprozess", der noch lange nicht abgeschlossen sei. Und obwohl er beim Wiedereintritt in das Team eigentlich keinen Fortschritt feststellen konnte, mag der Routinier nicht von Stagnation sprechen. "Die Gruppe hat sich noch nicht gefunden, sie ist noch nicht zu 100 Prozent aufeinander abgestimmt." Das Team sei flexibel, aber es fehle die dazugehörige Stabilität. "Die Automatismen greifen noch nicht. Wir brauchen die Bewerbsspiele, um uns weiterzuentwickeln."

Der Leverkusen-Legionär meint damit das die Nations League abschließende Sonntag-Match gegen Nordirland, vor allem aber die nahende EM-Qualifikation. "Vielleicht gibt es diesen Quali-Zyklus", erinnertder Kapitän an die vergangene, so erfolgreich verlaufene Euro-Ausscheidung. Für die Auslosung am 2. Dezember ist Österreich ein Platz im zweiten Topf sicher, zumindest dafür reichte das torlose Remis im Wiener Prater.

Baumgartlinger selbst fand sich sofort zurecht. "Da ist die Erfahrung ein großer Vorteil. Dieser Aspekt wird dann tragender, als man glaubt. "Ich habe mich schnell wieder wohl gefühlt." Probleme hat er keine mehr. "Eine Rückkehr ist nur möglich, wenn du bei 100 Prozent stehst."

