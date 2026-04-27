Diese altehrwürdigen Mauern könnten unzählige Geschichten erzählen, wenn sie denn die Fähigkeit zu sprechen hätten. Ein Kapitel handelt gar von einem Mann, von dem es heißt, er sei im Stehen gestorben. Es ist eines der legendärsten Stadien der Welt, in dem Österreichs Generalprobe für die Fußball-WM gegen Guatemala über die Bühne geht. Eine Arena, die in den über 100 Jahren ihres Bestehens selbst zum Star wurde.

Es ist ein markanter Schriftzug, der an der Fassade des Stadions inklusive einer Abbildung ihrer Namensgeberin angebracht ist: Rose Bowl. Ein Begriff, der nicht nur für den Namen des Runds steht, sondern auch für den Anlass, warum es einst gebaut wurde. Seit 1923 findet die Rose Bowl, eines der prestigeträchtigsten Endspiele im College-Football, auch in der Rose Bowl statt. Und zwar traditionell am 1. Jänner – nicht nur für Skispringer ist der Neujahrstag ein Arbeitstag.

Das malerisch gelegene Stadion mit seinem berühmten Namenszug © IMAGO

Aber die Berühmtheit dieses Stadions, das seit 1982 im Alltag von den College-Footballern der UCLA genutzt wird, ist ganz und gar nicht alleine auf den beliebtesten amerikanischen Sport zurückzuführen. Die NFL trug ihr Endspiel, die Super Bowl, zwar immerhin fünf Mal in Pasadena aus, das letzte Mal ist inzwischen über drei Jahrzehnte her.

Die Dallas Cowboys gewannen am 31. Jänner 1993 einen Langeweiler gegen die Buffalo Bills deutlich mit 52:17, wenigstens die Halftime-Show von Michael Jackson blieb als eine der legendärsten aller Zeiten in Erinnerung.

1993: Einseitige Super Bowl, dafür eine legendäre Halftime-Show von Michael Jackson © IMAGO

Es ist bis dato das letzte NFL-Spiel, das in der malerisch am Fuße der San Gabriel Mountains gelegenen Wettkampfstätte ausgetragen wurde, die nie als Heimat einer eigenen Profi-Football-Franchise diente, auch wenn die Seattle Seahawks 1996 einen Umzug nach Los Angeles planten und vorübergehend ihr Quartier in der Rose Bowl beziehen wollten.

Zwei Mal war das Stadion bereits Austragungsstätte Olympischer Bewerbe (1928 der Bahnradbewerbe, 1984 des Fußballturniers), 2028 folgte der Hattrick im Zeichen der fünf Ringe.

Vor allem König Fußball hat sich mit Bildern für die Ewigkeit in die Geschichte der Arena verewigt. Man denke an das Finale der Frauen-WM 1999, das mit einem Heimsieg der USA über China endete. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit musste vor 90.185 Zuschauern (damals die Rekordkulisse für ein Frauenspiel) im Elfmeterschießen die Entscheidung her. Den Sieg bringenden Versuch verwertete Brandi Chastain, deren ikonischer Jubel für zahlreiche Schlagzeilen sorgte.

Brandi Chastains Jubel, nachdem sie den entscheidenden Elfmeter im WM-Finale 1999 verwertet hat © IMAGO

Interessanter Randaspekt, falls die Frage einmal bei einem Sportquiz auftaucht: Die Rose Bowl ist damit eines von nur zwei Stadien, die sowohl das Endspiel einer Frauen-, als auch einer Herren-WM veranstaltet haben. Das andere ist das inzwischen abgerissene Rasundastadion in Stockholm.

Tore gab es auch beim finalen Aufeinandertreffen des Männer-Turniers 1994 keine zu bewundern. Wieder wurde der Sieger aus elf Metern ermittelt, diesmal zwischen Brasilien und Italien. Die Emotionen des letzten Schützen spiegelten jedoch das genaue Gegenteil jener von Chastein wieder. Nachdem auf Seiten der Italiener bereits Franco Baresi und Daniele Massaro vergeben hatten, jagte mit Roberto Baggio einer der genialsten Fußballer seiner Zeit den Ball über das Tor. Schockiert blieb er wie angewurzelt stehen. Wie ein Mann, der im Stehen gestorben ist eben. Gott sei Dank nur sinnbildlich und in medialen Überschriften. Denn anders als ein anderer WM-Teilnehmer überlebte er die WM 1994 nicht nur, sondern steuert inzwischen bereits auf seinen 60er zu.

Der Kolumbianer Andres Escobar bezahlte sein Eigentor gegen die USA tragischerweise mit dem Leben © IMAGO

Dieses Glück war Andres Escobar nicht vergönnt. Dem Kolumbianer unterlief ebenfalls in der Rose Bowl gegen Gastgeber USA ein Eigentor. Nach dem Vorrundenaus der Südamerikaner wurde er in seiner Heimat ermordet. Es ist mit Sicherheit das traurigste Kapitel, über das die Mauern dieses Stadions berichten würden, wenn sie es denn könnten.