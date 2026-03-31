Viele Gerüchte gab es in den vergangenen Tagen um Herbert Prohaska. Der Kult-Experte soll vor dem Aus beim ORF stehen, lauteten einige Meldungen. Nun entkräftete der Österreicher diese Gerüchte vor der Kamera. Vor der Partie des ÖFB-Teams gegen Südkorea äußerte sich der 70-Jährige zur Thematik. „Es ist nicht angenehm, wenn jeden Tag ein anderer Nachfolger wird“, scherzte der Wiener.

Vielmehr bekommt Prohaska prominente Unterstützung. Andreas Herzog wird für den öffentlich-rechtlichen Sender neuer Experte für die WM-Endrunde in Nordamerika und live aus den USA berichten. „Da sagt jeder, dass der Stöger (Peter Stöger, Anm.) der neue Experte wird – und dann wird es der Herzog. Da wird mir ja schwindlig“, lachte Prohaska bei der Vorstellung seines Experten-Partners.

Herzog bei der WM dabei

Herzog wird von seinem „Heimatsender“ Sky sozusagen für die WM-Endrunde ausgeliehen. Prohaska könnte langfristig an Bord bleiben. „Es kann keine Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2026 geben, bei der Österreich dabei ist, aber der Herbert Prohaska nicht. Wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit noch ein Weilchen weitergeht“, sagte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. „Wir freuen uns sehr, dass Andi Herzog – die Zehe der Nation in der WM-Quali 1997 – uns für die Fußball-WM als Kommentator zur Verfügung steht, die ganze Zeit in den USA sein wird und von dort die Spiele begleiten wird. Danke auch an Sky, dass sie das möglich gemacht haben.“

Der neue Experte konterte gewohnt schlagfertig. „Meine einzige Bedingung war, dass ich die Zehe nicht herzeigen muss“, scherzte Herzog, der bis dato letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft (1998) im Ernst Happel Stadion.