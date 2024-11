Österreichs Fußball-Nationalteam geht in der Nations League als Tabellenführer der Gruppe 3/Liga B in den abschließenden Spieltag. Das ÖFB-Team kann mit einem Sieg am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Slowenien aus eigener Kraft den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die A-Liga schaffen. Möglich ist aber auch noch Rang zwei und damit ein Platz im Aufstiegs-Play-off im März oder der Sturz auf Rang drei, der ein Relegationsduell gegen den Abstieg bedeuten würde.

Sieg gegen Slowenien: Österreich würde als Gruppenerster in die A-Liga aufsteigen. Wenn auch Norwegen das Heimspiel gegen Fix-Absteiger Kasachstan gewinnt, hätten das ÖFB-Team und Norwegen jeweils 13 Zähler. Bei Punktegleichstand zählt das direkte Duell, das die Elf von Ralf Rangnick mit 1:2 und 5:1 für sich entschieden hat.

Remis gegen Slowenien: Österreich würde mit dann 11 Punkten vor Slowenien (8) bleiben und zumindest Platz zwei sicher haben. Gewinnt gleichzeitig Norwegen gegen Kasachstan, würde Österreich auf Platz zwei zurückfallen und am 20. und 23. März gegen einen Gruppendritten der Liga A ein Play-off um den Aufstieg spielen. Die Auslosung dafür erfolgt am 22. November. Sollte Norwegen gegen Kasachstan nicht gewinnen, wäre die ÖFB-Auswahl auch mit einem Punkt Gruppensieger.

Niederlage gegen Slowenien: Norwegen wäre fix Gruppensieger. Österreich würde als Gruppenzweiter ins Play-off kommen, wenn auch die Norweger gegen Kasachstan verlieren und das ÖFB-Team gegen Slowenien mit maximal vier Toren Differenz unterliegt. Falls Norwegen gegen Kasachstan gewinnt oder remisiert, hätte Österreich die Aufstiegschance verspielt. Baumgartner und Co. wären dann punktegleich mit Slowenien, hätten nach dem 1:1 in Ljubljana aber das direkte Duell verloren und müssten als Gruppendritter am 20. und 23. März in eine Abstiegsrelegation gegen einen Gruppenzweiten der Liga C.