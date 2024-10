Der vom ÖFB umworbene Paul Wanner hat am Freitag eine Einberufung in Deutschlands Fußball-U21-Team erhalten. Eine endgültige Entscheidung über den künftigen Nationalverband bedeutet dies zwar noch nicht, doch dürfte der DFB nun bessere Karten haben. Der 18-jährige Wanner gilt als großes Talent, er wurde in Dornbirn geboren, seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher.

Wanner durchlief bereits einige deutsche Nachwuchs-Nationalteams, wurde aber auch von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zu einem Lehrgang der ÖFB-A-Nationalmannschaft im November 2022 eingeladen. Der Offensivspieler gehört dem FC Bayern und ist derzeit an Heidenheim verliehen, wo er zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte.