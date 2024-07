Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat sich mit dem Achtelfinal-Aus bei der EM in der FIFA-Weltrangliste verbessert. Das Team von Ralf Rangnick kletterte im Juli-Ranking nach den großen kontinentalen Turnieren um drei Positionen von 25 auf Platz 22. Besser platziert war die Auswahl zuletzt vor acht Jahren (Platz 10), vor fünfeinhalb Jahren (Dezember 2018) wurde sie ebenfalls als 22. geführt.

Angeführt wird das Ranking weiterhin von Weltmeister Argentinien. Das Team um Kapitän Lionel Messi gewann die Copa America und steht nun vor Frankreich, Europameister Spanien (zuletzt 8.), England und Brasilien an der Spitze.

Das ÖFB-Team hat in Deutschland gegen Polen (3:1) und die Niederlande (3:2) gewonnen. Gegen Frankreich (0:1) und im Achtelfinale gegen die Türkei (1:2) wurde für die Rangliste nicht gepunktet.

Für die Österreicher, die nun die Qualifikation für die WM 2026 in Nordamerika anpeilen, geht es im September mit den nächsten Partien der Nations League weiter. Der Start erfolgt am 6. September in Ljubljana gegen EM-Achtelfinalist Slowenien (Weltranglisten-52.), drei Tage später geht es ebenfalls auswärts in Oslo gegen Erling Haaland und seine Norweger (50.). Dritter Gruppengegner ist Kasachstan (109.).