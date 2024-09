Der SV Donau kommt als Außenseiter zum SAK. Im Sportpark Welzenegg ist man gewarnt. Der SAK empfängt Freitag (18.30) zu Hause im Sportpark Welzenegg im Klagenfurter Derby den SV Donau. Bei den Donau-Kickern ist die Verletztenliste lang und „wir sind ersatzgeschwächt“, sagt Trainer Kurt Stuck und fügt hinzu: „Leo Petzner ist zudem wegen einer gelb/roten Karte gesperrt. Ich hoffe, dass wir mit ein bisserl Glück einen Punkt mitnehmen können. In dieser Liga ist es gegen jeden Gegner schwer. Das zeigte der SV Donau in dieser Saison bereits öfters, so sorgte man mit dem 1:0 Heimsieg gegen Velden für eine der größten Überraschungen in der aktuellen Saison. „Sie haben immer nur knapp verloren. Das ist eine Warnung für uns und wir gehen äußerst konzentriert in das Derby“, sagt SAK-Trainer Richard Huber. Seine Mannschaft ist seit acht Spielen ungeschlagen. Freitag wollen sie gegen den SV Donau alle Neune machen. „In unserer Situation, wenn es um den Abstieg geht, schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt sammeln. Für uns ist jeder Gegner gleich und wir schauen von Woche zu Woche“, sagt Stuck.