Im Gegensatz zu den Herrenmannschaften der Bundesliga sowie denen der unteren Spielklassen, fiebern die Damenmannschaften der 2. Frauen Bundesliga dem Ligastart noch entgegen. Das Warten hat jetzt aber ein Ende. Die letzten Vorbereitungseinheiten werden noch absolviert und die erste Startelf der Saison wird auserkoren. Bei den Carinthian Hornets ist die Vorfreude bereits groß, endete die letztjährige Saison doch auf dem starken 6. Platz im Tabellen-Mittelfeld. Diesen Samstag (16.30 Uhr) müssen die Hornets im ersten Saisonspiel auswärts gegen Union LUV Graz Bestleistungen abrufen. Alexandra Morgenstern und Alexander Pichelkastner haben ihre Truppe als Trainer-Duo gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Thomas Fian auf den Start vorbereitet.

Kärnten hinkt anderen Bundesländern nach

Sie hoffen auf einen guten Auftakt ihrer Mannschaft, die mit Spielerinnen aus ganz Kärnten gespickt ist. Fian: „Wir blieben seit letzter Saison fast unverändert. Unsere Spielerinnen kommen aus ganz Kärnten, von Oberkärnten bis nach Ludmannsdorf. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt.“ Was neu ist, ist eine Kooperation mit den Damen aus Sachsenburg. Hier sollen in der 2. Mannschaft künftige 2. Bundesliga-Hornets entwickelt werden. Laut Fian wird es jedoch immer schwieriger, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. „Kärnten hinkt den anderen Bundesländern, die teils schon Akademien haben, im Frauenfußball leider nach“, so der sportliche Leiter, der zugleich auch das Obmann-Amt bekleidet.

Frauen Cup-Halbfinale

Im Kärntner Frauenfußball steht das Frauen Cup-Halbfinale an. Am heutigen Feiertag kommt es gleich zu beiden Halbfinal-Begegnungen. Kraig empfängt zu Hause Eitweg. Die Austria Klagenfurt ist bei Oberglan zu Gast. Die Eitwegerinnen gehen mit viel Selbstvertrauen in die nächste Runde. Sie avancierten gegen die Lady Hawks aus Villach mit 10:0. Ähnlich klar war es bei den Damen aus Oberglan, die mit einem 6:1 über Lienz in das Halbfinale einziehen konnten.