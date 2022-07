Zur Sonntagsmatinee lädt heute der SV Lafnitz. Die Oststeirer empfangen um 10.30 Uhr zum Saisonauftakt die Admira. Die Südstädter sind in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen und möchten so rasch wie möglich wieder den Aufstieg in die höchste Liga schaffen. „Es wird für unsere Mannschaft ein ganz schwieriges Match, in dem jeder von uns alles geben muss. Wir wollen an unser Limit gehen und mit unserer professionellen Einstellung zum Saisonauftakt einen Sieg einfahren. Die Admira hat einen hervorragenden Kader mit viel Bundesligaerfahrung. Durch die Verpflichtung von Patrick Schmidt, den man von Barnsley zurück nach Österreich geholt hat, hat man bestimmt noch an Qualität gewonnen“, sagt Lafnitz-Trainer Philipp Semlic. „Grundsätzlich wollen wir so schnell wie möglich 30 Punkte erreichen. Ganz oben in der Prioritätenliste steht es, junge Spieler zu entwickeln, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, den nächsten Schritt zu gehen, um in der Folge in der obersten Liga Fuß zu fassen.“