Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lafnitzer behielten bei starkem Nebel in Dornbirn den Durchblick © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Oliver Lerch)

Der SV Lafnitz ist in der 2. Liga erster Verfolger des nichtsaufstiegsberechtigten Leaders FC Liefering. Die Steirer feierten im einzigen Samstagsspiel beim FC Dornbirn dank einer klaren Steigerung in der zweiten Hälfte einen verdienten 3:0-(0:0)-Erfolg und rückten damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an die "Jungbullen" heran. Der Tabellenführer hatte am Freitag mit einem Heim-0:3 gegen Amstetten die erste Saisonniederlage kassiert.

Im Kampf um den einzigen Aufstiegsplatz erarbeitete sich Lafnitz einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Dritten Austria Klagenfurt. Der Vierte Blau-Weiß Linz, der am Sonntag noch im Oberösterreich-Duell bei Steyr gastiert, ist vier Zähler entfernt.

Nach einem Fight im tiefsten Nebel gewinnen wir gegen den FC Dornbirn souverän mit 3:0!🔥💛💙 Für unsere Tore sorgten... Gepostet von SV Licht-Loidl Lafnitz am Samstag, 7. November 2020

Die Vorarlberger hatten vor der Pause nach einem vergebenen Lafnitz-Elfmeter durch Mario Kröpfl (7.) noch die besseren Chancen, blieben allerdings im Abschluss glücklos. Bei extrem starken Nebel behielten nach dem Seitenwechsel die Gäste die Übersicht. Matthias Puschl (57.), Kröpfl (62.) und Daniel Gremsl (72.) führten da mit einem Tripleschlag innerhalb kurzer Zeit die Entscheidung herbei. Für Lafnitz war es bereits der sechste Saisonsieg und der zweite in Folge. Dornbirn liegt nach je drei Siegen, Remis und Niederlagen auf Rang acht.