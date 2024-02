Der DSV Leoben startet heute (19.15 Uhr, ORF Sport+ live) im Rahmen des Cup-Viertelfinales gegen Altach ins Fußballjahr 2024. Die Obersteirer haben ihren Kader in der Winterpause „bewusst verkleinert“, wie Trainer Rene Poms sagt. Sechs Abgängen (Michael John Lema, Thomas Maier, Stefan Radulovic, Tilen Pecnik, Florian Freisegger, Stefan Umjenovic) stehen zwei Neuerwerbungen (Cheikhou Dieng, Barry Hepburn) gegenüber. Das Transferprogramm der Leobener soll aber noch nicht abgeschlossen sein, bis zum Ende der Übertrittszeit am 7. Februar stehen beim DSV noch Aktivitäten an.

Die Vorbereitung bei Leoben war umfangreich. 41 Einheiten absolvierten die Obersteirer seit dem Trainingsstart am 3. Jänner. „Ich denke, keine Mannschaft in Österreich hat so früh begonnen“, sagt Poms und fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass wir fit sind.“ Bis auf Kevin Friesenbichler stehen dem Coach heute gegen Altach auch alle Kaderspieler zur Verfügung. Der Stürmer wird in etwa zwei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen.

In der aktuellen Vorbereitungsphase hat Leoben den von Poms bei dessen Amtsantritt am 3. September 2023 implementierten Spielstil gefestigt. „Als ich gekommen bin, hat es einige Zeit gedauert, bis die Mannschaft so spielte, wie ich mir das vorstelle. Aber das war so auch zu erwarten. Und um ganz ehrlich zu sein, die Niederlagen gegen Kapfenberg und den GAK waren auch ungerecht, da hatten wir viel Pech“, sagte Poms.

In den letzten neun Spielen des Jahres 2023 waren sowohl die Leistungen als auch die Ergebnisse zufriedenstellend. In neun Begegnungen feierten die Obersteirer sechs Siege bei drei Unentschieden. Der Erfolgslauf begann am 26. September mit einem 3:1-Sieg im ÖFB-Cup gegen WSG Tirol. Am 31. Oktober eliminierten die Leobener mit dem Wolfsberger AC (6:5 nach Elfmeterschießen) den zweiten Erstligisten im Cup. Jetzt soll mit Altach der dritte Pokalstreich folgen und abermals ein Klub aus der höchsten Spielklasse verabschiedet werden.