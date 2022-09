Lafnitz erlebte in 9. Runde der 2. Liga einen bittersüßen Abend. Zwar setzte sich die Elf von Trainer Philipp Semlic gegen die Young Violets mit 2:0 durch, verloren mit Manuel Pfeifer und Philipp Siegl aber zwei Spieler, die verletzt ausgewechselt werden mussten. Schon nach etwas mehr als 10 Minuten kam es zu einem Zusammenprall zwischen Pfeifer und Luca Pazourek, beide mussten schließlich aus dem Spiel genommen werden. In der 31. Minute griff sich schließlich Siegl nach einem Zweikampf ans Knie, wurde lange behandelt und schließlich mit der Trage vom Feld gebracht.

Nach Seitenwechsel sorgte Daniel Gremsl dann für den ersten positiven Höhepunkt, nach schöner Kombination schoss er völlig freistehend an der zweiten Stange zur Führung ein (53.). Nur kurz später stellte Stefan Umjenovic vom Elfmeterpunkt den Endstand her (57.), nachdem zuvor Luka Duvnjak vom Torhüter der Jungveilchen zu Fall gebracht worden war.

In Kapfenberg blieben die Falken auch im neunten Ligaspiel ohne Sieg, dabei legten die Obersteirer gegen die Admira gut los und gingen durch einen herrlichen Schlenzer von Winfried Amoh in Führung (9.). Martin Krienzer stellte per Flugkopfball in der 27. Minute aber den Ausgleich her. Dann patzte KSV-Torhüter Patrick Krenn gleich zweimal, griff zunächst nach einem hohen Ball hinter die Abwehr daneben und ließ Angelo Gattermayer einschieben (35.) und bekam nach der Halbzeit einen kurz vor ihm aufspringenden Freistoß von Martin Rasner aus gut 40 Metern durch die Beine (49.).

Amoah mit seinem zweiten Treffer nach einem Eckball (61.) brachte noch einmal Spannung ins Spiel, ein Traumtor des eingewechselten Marco Wagner, das dem ersten Tor von Amoah um nichts nachstand, sorgte aber für die endgültige Entscheidung. Kapfenberg bleibt in der Liga Letzter.