© GEPA pictures

Mannsdorf-Großenzersdorf – KSV | Heute, 19.30 Uhr

Mit dem Auswärtsspiel beim FC Mannsdorf-Großenzersdorf, trainiert von Carsten Jancker, geht die richtungsweisende Woche für den KSV weiter. Angesiedelt zwischen dem 1:1-Remis gegen Amstetten und dem Heimspiel am Freitag gegen Liefering, wollen die "Falken" gegen den Tabellenführer der Regionalliga Ost den Aufstieg in die nächste Runde fixieren. "Wir können innerhalb von vier Tagen einiges zum Positiven wenden", sagt Trainer Kurt Russ. Dazu braucht es neben dem Weiterkommen im Cup auch einen Sieg gegen Liefering, um den acht Punkte betragenden Abstand auf einen Nicht-Abstiegsrang zu verkleinern. "Mit zwei erfolgreichen Auftritten können wir den Karren wieder ein wenig aus dem Dreck ziehen", sagt Russ.

St. Anna am Aigen – Dornbirn | Heute, 19.30 Uhr

"Als ich nach St. Anna gekommen bin, war mein Ziel, Landesliga-Meister zu werden, weil wir dann ÖFB-Cup spielen können", sagt Trainer Tomislav Kocijan. Das ist vergangenes Jahr gelungen. Nach dem Erstrundenerfolg gegen Kalsdorf dürfen sich die Südoststeirer in ihrer Premierensaison nun sogar mit einem Zweitligisten messen. Obwohl sich der Ex-Sturm-Spieler einen noch attraktiveren Gegner gewünscht hätte, geht er mit Optimismus in das Spiel: "Nach der Fußballlogik ist Dornbirn Favorit, aber wir sind Tabellenführer in der Regionalliga und wenn wir einen guten Tag erwischen, ist für uns alles möglich." Schiedsrichter Josef Spurny, der das Spiel ursprünglich hätte leiten sollen, wurde abgezogen. Der Wiener pfiff am Wochenende die Partie Mattersburg gegen Sturm.

Die Spieler von St. Anna jubeln Foto © Richard Purgstaller

Gleisdorf – Juniors OÖ | Heute, 19 Uhr

Mit einem 4:0 gegen Draßburg schossen sich die Gleisdorfer in die zweite Cup-Runde. Dort wartet heute mit den Juniors OÖ das Farmteam des LASK, dessen Antreten am Bewerb für Aufsehen gesorgt hat. "Ich habe mich damit nicht befasst", sagt Gleisdorf-Trainer Thomas Raffl, "aber sie sind von der Spielphilosophie an den LASK angelehnt. Wir wissen, was auf uns zukommt." Raffl sieht die Juniors gar auf "Bundesliga-Niveau, aber nicht ganz so attraktiv." Gegen den 13. der 2. Liga, der 2013 als FC Pasching sensationell Cupsieger wurde, setzte es in der Vorsaison in der Regionalliga zwei Niederlagen. "Sie sind noch stärker geworden, es wird irrsinnig schwer – aber wir haben auch eine gewisse Erwartungshaltung", sagt Raffl, der sich auf eine "super Stimmung und viele Zuseher" freut.