Der GAK setzt auch in den kommenden Jahren auf die Dienste von Jakob Meierhofer. Die Grazer einigten sich mit dem Torhüter auf eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2025/26. Der 25-Jährige ist 2020 zum GAK gestoßen und hat seither 67 Pflichtspiele in den Beinen – in 28 davon blieb er ohne Gegentor.

"Jakob ist der beste Torhüter der Liga und auf- sowie abseits des Platzes eine wichtige Stütze unseres Teams. Dementsprechend freuen wir uns, dass er seinen Weg auch zukünftig mit dem GAK gemeinsam geht", sagt GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg.

Auch Tormanntrainer Thomas Queder verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre.