Tabellenführer GAK möchte heute beim Heimspiel gegen Liefering (14.30 Uhr, laola1.at live) seinen sensationellen Start in die Saison prolongieren. Mit sechs Siegen und nur einer Niederlage aus den ersten sieben Ligaspielen haben die Rotjacken ihren besten Saisonstart im Profifußball seit Gründung der Bundesliga 1974 hingelegt. Nur dreimal ist der GAK seither besser in eine Spielzeit gestartet – jedoch in Amateurligen.