Die Tränen waren kaum getrocknet, da stand GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg schon wieder in seinem Büro in Weinzödl. Während Spieler, Trainer und Betreuer in den nächsten zwei Wochen etwas Abstand gewinnen können, von dem, was am Sonntag auf der Dornbirner Birkenwiese geschehen ist, bleibt für Elsneg keine Zeit zum Durchschnaufen. "Es sind bittere Stunden, nach so einem Spiel zieht sich der Nachhauseweg", sagt Elsneg, der am Montag um halb drei in der Früh wieder in Graz eingetroffen ist. "Man kann sich vorher gar nicht ausmalen, wie man sich fühlt. Aber ich bin trotzdem in einer Rolle, in der man sich schnell sammeln muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen."