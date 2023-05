Nach dem direkten Duell an der Tabellenspitze der 2. Liga, das BW Linz gegen St. Pölten mit 2:0 für sich entschieden hat und damit an den Wölfen vorbeigezogen ist, kann der GAK heute mit einem Sieg beim FAC (10.30 Uhr, ORF Sport+ & laola1.at live) punktemäßig mit den Niederösterreichern gleichziehen. „Für uns bedeutet das 2:0 von Blau-Weiß gar nichts, wir müssen sowieso alle restlichen Spiele gewinnen“, sagt GAK-Trainer Gernot Messner, der neben den verletzten beziehungsweise angeschlagenen Lukas Graf, Paul Koller, Thomas Schiestl und Atsushi Zaizen auch auf Levan Eloshvili verzichten muss, der bei den Amateuren zuletzt die Gelb-Rote Karte gesehen hat. Dem schließt sich auch Sportdirektor Dieter Elsneg an: „Es liegt an uns, den Druck hochzuhalten und den vorderen beiden keine Luft zu atmen zu geben.“