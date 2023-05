Vor nicht einmal drei Tagen ist Gnas-Spielmacher Heiko Wohlmuth noch auf dem Operationstisch gelegen, jetzt steht für den Landesligisten schon das nächste Spiel an. Tabellenführer Voitsberg kommt in die Südost-Steiermark. "Es ist für uns noch immer nicht leicht, wir sind noch immer schockiert", sagt Andreas Zach, der Sportliche Leiter der Gnaser. Immer wieder führt Zach Gespräche mit Mitspielern, noch ist Wohlmuth nicht in der Verfassung "mit jedem zu telefonieren, oder Besuche von jedem zu empfangen." Die Operation, Wohlmuth erlitt beim Spiel in Ilz einen offenen Schienbeinbruch, ist gut verlaufen.