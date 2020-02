Bittere Niederlage für den GAK. Mit einem 1:2 gegen den FAC beginnt das Frühjahr in der zweiten Liga nicht nach Wunsch.

GAK vs. FAC

GAK-Torhüter Nicht musste sich zweimal geschlagen geben © GEPA pictures

Der GAK ist mit einer Niederlage in das Frühjahr der zweiten Liga gestartet. Gegen den FAC mussten sich die Athletiker zu Hause vor knapp 3000 Zusehern 1:2 geschlagen geben. Die Grazer waren ab der 72. Minute in Unterzahl. Trainer David Preiß hat Christoph Nicht im Tor aufgestellt und schenkte auch Mittelfeldmann Slobodan Mihajlovic das Vertrauen. Er wurde später durch Debütant Martin Harrer ersetzt. Wintertransfer Josef Weberbauer rutschte kurzfristig auch noch in die Startelf, denn Lukas Graf verletzte sich beim Aufwärmen.