Sage und schreibe 33 Punkte hat Zweitliga-Spitzenreiter GAK nach 15 Runden mehr am Konto als Tabellenschlusslicht Amstetten. Am Samstag (14.30 Uhr, laola1.at live) gastieren die Rotjacken zum Nachtrag des im Dezember wegen Schneefalls abgesagten Spiels in Niederösterreich. Für GAK-Coach Gernot Messner nicht unbedingt ein Vorteil: „Im Winter werden die Karten neu gemischt“, sagt der Kärntner. „Sie haben sich gut verstärkt, haben einen neuen Spirit – das ist für mich ähnlich wie bei Kapfenberg im vergangenen Jahr.“