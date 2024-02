Kryptisch und mit einem Hauch von Provokation hat der GAK den Transfer auf den Sozialen Netzwerken angekündigt. „FROM BLACK TO RED“ war zu lesen. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Murat Satin unterschrieb bei den Rotjacken einen Vertrag bis Sommer 2026. Er kommt nicht vom SK Sturm, sondern von den Schwarz-Weißen aus Bregenz, dem Liga-Konkurrenten des GAK. „Das Profil eines Achters in der Raute ist ein sehr komplexes Thema, deshalb war in dieser Causa Geduld gefragt“, sagt Sportdirektor Didi Elsneg. Die Grazer hatten den 27-Jährigen schon länger am Radar. Jetzt sei man froh, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Gut möglich, dass Satin schon im heutigen Testspiel gegen Kapfenberg (Weinzödl, 14 Uhr) zu sehen ist. Ein Einsatz am Samstag gegen Voitsberg (Weinzödl, 15.30 Uhr) ist fix eingeplant.

Nach Auskunft von Elsneg ist das Transferprogramm in dieser Übertrittszeit abgeschlossen. Mit Gabriel Zirngast (Leihe vom LASK) und Lenn Jastremski (Leihe vom FC Bayern II) haben sich die Grazer ja bereits punktuell verstärkt.

Der ehemalige Klub von Murat Satin, dem SW Bregenz, erhielt von der Bundesliga eine Strafe von drei abgezogenen Punkten, weil drei Spieler ohne gültige Arbeitsbewilligung gespielt hatten. Die Vorarlberger gehen gegen diese Strafe vor.