Trainer Robert Micheu hat seine Vorstellungen. Für ihn wäre es gerecht, wenn Ried und seine Austria in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse geigen würden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Austria Klagenfurt und Ried wünschen sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse © GEPA pictures

Wie es aussieht, ist die Saison für die 2. Bundesliga wohl zu Ende. Eine endgültige Entscheidung dürfte heute fallen, aber alle Zeichen deuten auf Abbruch hin. Spannend wird nun: Wie schauen die Szenarien hinsichtlich Auf- und Abstieg aus? Wird die Liga komplett annulliert? Wird die Tabelle nach der Hinrunde, was wohl die wahrscheinlichste Variante wäre, hergenommen? Was bedeuten würde, dass die Austria Klagenfurt das Ticket für die 1. Bundesliga in der Tasche hätte. Die Kärntner lagen nach der Hinrunde auf Platz eins. „Es sind alles Spekulationen. Ich habe auch gehört, dass es in den Statuten stehen soll, dass es auch keinen Aufsteiger aus der 2. Bundesliga geben muss“, sagt Austria-Trainer Robert Micheu.