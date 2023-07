Vor zwei Jahren hat Kevin Friesenbichler den SK Sturm verlassen und das Abenteuer Lettland gewagt. "Ich wollte einfach einmal etwas gewinnen", sagte der Steirer damals. Das ist ihm gelungen, mit Hauptstadtklub RFS holte er 2021 das Double. Nach einem Intermezzo bei Lechia Gdansk ist Friesenbichler nun wieder zurück in Österreich und möchte mit Leoben in der 2. Liga durchstarten: "Ich bin da, weil ich in den nächsten Jahren mit diesem Verein etwas erreichen will - das Potenzial ist da."