Der DSV Leoben ist noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger - und könnte einen weiteren Spieler mit Bundesliga-Erfahrung an Land ziehen. Die Montanstädter sind - nach Matija Horvat - ein weiteres Mal in Hartberg fündig geworden und haben ein Auge auf Manfred Gollner geworfen, der in Hartberg keine Zukunft mehr hat.